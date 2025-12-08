Умер посол РФ в КНДР Мацегора

В возрасте 70 лет скончался российский посол в КНДР Александр Мацегора. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Посла не стало 6 декабря.
«Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в сообщении.
В ведомстве выразили соболезнования близким дипломата.
Мацегора окончил факультет международных экономических отношений Московский государственный институт международных отношений МИД СССР в 1978 году.
На должности посла был более десяти лет, с 2014 года. До этого работал в центральном аппарате МИДа заместителем директора первого департамента Азии.
В разные годы был сотрудником восточного управления Министерства внешней торговли СССР, научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук. В 1994 году основал и возглавил Русско-корейский торговый дом в Москве.
В 2018 дипломата наградили орденом Дружбы, в 2024 — орденом Александра Невского. Также в 2015-м был удостоен ордена Дружбы I степени (КНДР). У дипломата осталась супруга Татьяна и двое детей.
Ранее в начале декабря умер экс-глава Банка России Сергей Дубинин.