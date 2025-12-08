На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер посол РФ в КНДР Мацегора

МИД РФ: российский посол в КНДР Мацегора скончался на 71-м году жизни
Илья Питалев/РИА Новости

В возрасте 70 лет скончался российский посол в КНДР Александр Мацегора. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Посла не стало 6 декабря.

«Светлая память о выдающемся российском дипломате и патриоте, внесшем существенный вклад в становление и углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР, навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования близким дипломата.

Мацегора окончил факультет международных экономических отношений Московский государственный институт международных отношений МИД СССР в 1978 году.

На должности посла был более десяти лет, с 2014 года. До этого работал в центральном аппарате МИДа заместителем директора первого департамента Азии.

В разные годы был сотрудником восточного управления Министерства внешней торговли СССР, научным сотрудником Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук. В 1994 году основал и возглавил Русско-корейский торговый дом в Москве.

В 2018 дипломата наградили орденом Дружбы, в 2024 — орденом Александра Невского. Также в 2015-м был удостоен ордена Дружбы I степени (КНДР). У дипломата осталась супруга Татьяна и двое детей.

Ранее в начале декабря умер экс-глава Банка России Сергей Дубинин.

