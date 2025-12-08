Российский Дед Мороз рассказал о контактах с зарубежными коллегами

Дед Мороз рассказал, что всегда на связи с зарубежными волшебниками

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга заявил, что всегда на связи со своими зарубежными коллегами-волшебниками. Об этом пишет РИА Новости.

«Давненько мы не встречались, но периодически списываемся и созваниваемся. Для добрых дел нет границ. И, конечно же, рассказываем друг другу последние новости. Кто где побывал, как ребята радуют, какие стихи рассказывают, какие песни поют. Поэтому мы всегда на связи. И общаемся мы на едином универсальном языке - языке добра», — сказал он.

До этого Дед Мороз из Великого Устюга прогулялся по Риму в рамках своего предновогоднего турне. Визит Деда Мороза был организован Русским домом в итальянской столице. При нем начал работать Музыкальный образовательный центр под патронатом Российской академии музыки имени Гнесиных. В нем работают выпускники музыкальных вузов России и Италии.

В ноябре Дед Мороз из Великого Устюга встретился с детьми в Русском доме в Ченнаи. Волшебник впервые посетил Панча Ратхас и масляный шар Кришны. Также Дед Мороз впервые побывал на берегу Бенгальского залива и окунул в нем ноги.

Ранее россиянам объяснили, как легально подработать Дедом Морозом.