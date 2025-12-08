На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

«Он хотел быть свободным». 45 лет со дня убийства Джона Леннона

true
true
true
,

8 декабря исполнилось 45 лет со дня убийства основателя и участника британской рок-группы The Beatles Джона Леннона.

В этот день в 1980 году в 22:50 музыкант вместе с женой Йоко Оно подъехал к своему дому в Нижнем Манхэттене. 25-летний Марк Чепмен окликнул Леннона, который несколькими часами ранее подписал ему свою последнюю пластинку Double Fantasy. Певец кивнул ему и повернулся спиной. После этого Чепмен выхватил револьвер и выстрелил пять раз. Две экспансивные пули попали в левую часть спины Леннона, еще две — в левое плечо, одна прошла над головой. Основатель The Beatles упал, но смог подняться.

«В меня стреляли. В меня стреляли», — произнес он.

Чепмен остался ожидать полицейских, а Леннона экстренно госпитализировали. Однако спасти вокалиста не удалось. Он скончался в 23:15 из-за шока и обширной кровопотери в возрасте 40 лет.

«Он не верил в телохранителей <...> Он хотел быть свободным», — вспоминала Йоко Оно.

Убийцу арестовали и впоследствии приговорили к пожизненному лишению свободы. Он признался, что разочаровался в Ленноне и хотел обрести славу. Кроме того, у Чепмена диагностировали психические отклонения. Йоко Оно ходатайствовала об отказе ему в помиловании.

Как мир отреагировал на смерть Джона Леннона — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами