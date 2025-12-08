«Он хотел быть свободным». 45 лет со дня убийства Джона Леннона

8 декабря исполнилось 45 лет со дня убийства основателя и участника британской рок-группы The Beatles Джона Леннона.

В этот день в 1980 году в 22:50 музыкант вместе с женой Йоко Оно подъехал к своему дому в Нижнем Манхэттене. 25-летний Марк Чепмен окликнул Леннона, который несколькими часами ранее подписал ему свою последнюю пластинку Double Fantasy. Певец кивнул ему и повернулся спиной. После этого Чепмен выхватил револьвер и выстрелил пять раз. Две экспансивные пули попали в левую часть спины Леннона, еще две — в левое плечо, одна прошла над головой. Основатель The Beatles упал, но смог подняться.

«В меня стреляли. В меня стреляли», — произнес он.

Чепмен остался ожидать полицейских, а Леннона экстренно госпитализировали. Однако спасти вокалиста не удалось. Он скончался в 23:15 из-за шока и обширной кровопотери в возрасте 40 лет.

«Он не верил в телохранителей <...> Он хотел быть свободным», — вспоминала Йоко Оно.

Убийцу арестовали и впоследствии приговорили к пожизненному лишению свободы. Он признался, что разочаровался в Ленноне и хотел обрести славу. Кроме того, у Чепмена диагностировали психические отклонения. Йоко Оно ходатайствовала об отказе ему в помиловании.

Как мир отреагировал на смерть Джона Леннона — в галерее «Газеты.Ru».