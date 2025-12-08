Актриса ГИТИСа решила ловить педофилов: «Это раковая опухоль»

Актриса Дарья Гирник сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что планирует разоблачать педофилов.

«Решила провести эксперимент и пришла в ужас... насколько их много. Это контент не ради контента, а чтобы предостеречь незащищенную часть общества от этих ублюдков. Это раковая опухоль нашего общества, которая растет! Демоны везде!» — заявила артистка.

С помощью ИИ Гирник создала образ 14-летней девочки и сгенерировала с ней несколько фото и видео. Под ее личностью актриса зарегистрировалась на сайте для знакомств. Уже через минуту с момента регистрации ей прислали более 100 сообщений. Как заявила артистка, каждый четвертый мужчина оказался педофилом. Она разделила их на «латентных» и обычных.

К латентным Гирник причислила тех, кто сидит на сайте и смотрит запрещенный контент с детьми. Остальные же открыто пишут несовершеннолетним. Артистка отметила, что будет разоблачать педофилов с помощью актерского мастерства. Она будет изображать детский голос, чтобы «вывести их на чистую воду».

«Суть такого формата в чем: чтобы уберечь ваших детей. Своих у меня нет. Я и не хочу. Но я не могу смотреть на слабых и беззащитных, которых могут обидеть очень легко», — отметила актриса.

Гирник опубликовала переписки, в которых взрослые мужчины пишут пошлости и задают интимные вопросы, как им кажется, 14-летнему ребенку. Артистка заявила, что необходимо предать максимальной огласке проблеме, при которой взрослые мужчины домогаются до несовершеннолетних.

Ранее Лазарева назвала свою теорию, почему россияне попадаются на уловки украинских мошенников.