В Германии рекомендовали вакцину компании AstraZeneca для лиц старше 60 лет

В Германии вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca рекомендована для лиц старше 60 лет. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на институт Роберта Коха.

«На основании имеющихся в настоящее время данных о возникновении редких, но очень тяжелых тромбоэмболических побочных эффектов рекомендовать вакцину AstraZeneca от COVID-19 только лицам старше 60 лет, поскольку эти побочные эффекты проявлялись преимущественно у людей моложе 60 лет на 4 — 16-й день после вакцинации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что касательно введения второй дозы вакцины более молодым людям, после первой прививки рекомендуется «представить дополнительную рекомендацию до конца апреля». Согласно сообщению, препарат не будет использоваться для вакцинации граждан старше 55 лет.

Ранее власти Канады приняли решение о приостановке использования препарата англо-шведской компании AstraZeneca в кампании по вакцинации населения от коронавируса нового типа. До этого Минздрав Канады разместил на препарате AstraZeneca предупреждение о тромбах.