Мали зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Республика Мали зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, уже 58 стран одобрили российский препарат.

«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — заявил

Уточняется, что по количеству полученных одобрений от государственных регуляторов «Спутник V» занимает второе место в мире.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и его китайский партнер договорились о производстве более 60 миллионов доз вакцины «Спутник V», его планируется начать в мае.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.