На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме нашли неожиданный способ осчастливить россиян

Депутат Афонин заявил, что сокращение рабочего дня сделает россиян счастливыми
true
true
true
close
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Если в России утвердят инициативу депутатов о сокращении рабочего дня до шести часов, то это позитивно отразится на жителях – они станут более счастливыми и здоровыми. Тем более, что уровень научно-технического и социального прогресса уже позволяет установить 30-часовую трудовую неделю для большинства сотрудников, заявил RT зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Депутат подчеркнул, что сегодня многие россияне работают в условиях «сверхэксплуатации», постоянно сталкиваются со стрессом, выгоранием и, как следствие, массой проблем со здоровьем. Он призвал рассмотреть возможность других подходов к организации рабочего процесса. Так, если это будет не шестичасовой день, то можно установить 7,5 трудовых дня в сутки при четырехчасовой неделе, привел пример Афонин.

Конечно, в нынешних условиях на целом ряде производств люди будут работать больше, — добавил он. — Но пусть за всё время, что выходит за рамки 30 часов в неделю, они получают сверхурочную оплату».

Такой подход позволит значительно увеличить зарплаты россиян, что внесет вклад в экономическое развитие за счет роста покупательной способности, добавил парламентарий. Он подчеркнул ,что россияне должны иметь больше свободного времени для отдыха, саморазвития, общения с близкими.

«Словом, наш законопроект в случае его принятия поможет и экономическому, и социальному прогрессу нашей страны, сделает наших соотечественников более здоровыми и счастливыми», — заключил Афонин.

Напомним, законопроект о сокращении рабочего дня россиян до шести часов в Госдуму внесли депутаты от КПРФ. Целью документа, как говорится в пояснительной записке, является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю, то есть не более шести часов в день при условии пятидневной рабочей недели.

Авторы инициативы заявили, что сокращение рабочего дня «обусловлено ускорением научно-технического прогресса и автоматизацией производства». Они считают, что это решение позволит увеличить производительность труда, а освободившееся время трудящиеся смогут проводить с семьей, что может благотворно сказаться на демографической ситуации.

Ранее в Госдуме раскрыли смысл сокращения рабочего дня до шести часов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами