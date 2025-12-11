В Госдуме нашли неожиданный способ осчастливить россиян

Если в России утвердят инициативу депутатов о сокращении рабочего дня до шести часов, то это позитивно отразится на жителях – они станут более счастливыми и здоровыми. Тем более, что уровень научно-технического и социального прогресса уже позволяет установить 30-часовую трудовую неделю для большинства сотрудников, заявил RT зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Депутат подчеркнул, что сегодня многие россияне работают в условиях «сверхэксплуатации», постоянно сталкиваются со стрессом, выгоранием и, как следствие, массой проблем со здоровьем. Он призвал рассмотреть возможность других подходов к организации рабочего процесса. Так, если это будет не шестичасовой день, то можно установить 7,5 трудовых дня в сутки при четырехчасовой неделе, привел пример Афонин.

Конечно, в нынешних условиях на целом ряде производств люди будут работать больше, — добавил он. — Но пусть за всё время, что выходит за рамки 30 часов в неделю, они получают сверхурочную оплату».

Такой подход позволит значительно увеличить зарплаты россиян, что внесет вклад в экономическое развитие за счет роста покупательной способности, добавил парламентарий. Он подчеркнул ,что россияне должны иметь больше свободного времени для отдыха, саморазвития, общения с близкими.

«Словом, наш законопроект в случае его принятия поможет и экономическому, и социальному прогрессу нашей страны, сделает наших соотечественников более здоровыми и счастливыми», — заключил Афонин.

Напомним, законопроект о сокращении рабочего дня россиян до шести часов в Госдуму внесли депутаты от КПРФ. Целью документа, как говорится в пояснительной записке, является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю, то есть не более шести часов в день при условии пятидневной рабочей недели.

Авторы инициативы заявили, что сокращение рабочего дня «обусловлено ускорением научно-технического прогресса и автоматизацией производства». Они считают, что это решение позволит увеличить производительность труда, а освободившееся время трудящиеся смогут проводить с семьей, что может благотворно сказаться на демографической ситуации.

