В Амстердаме полиция применила против протестующих водометы

В Амстердаме для разгона демонстраций против коронавирусных ограничений полиция использовала водометы. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщил нидерландский портал AD.

Как сообщается, всего на Музейной площади в столице Нидерландов, куда уже несколько недель по выходным приходят противники антиковидных ограничений, собралось свыше тысячи человек.

Стражи порядка призывали протестующих разойтись, но те отказались. После этого силовики применили спецсредства для разгона демонстрации.

Издание отмечает, что с 17 января полицейское управление Амстердама 11 раз разгоняло демонстрации против антиковидных мер, в том числе против комендантского часа.

Власти Нидерландов 23 января ввели в стране комендантский час. Он действует с 21.00 до 04.30. Для нарушителей предусмотрен штраф €95.

27 марта стало известно, что в Праге на протестах против ограничений, введенных из-за коронавируса, ранили полицейского.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 127 млн заболевших, свыше 71,9 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».