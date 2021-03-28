Сотрудники центра Гамалеи ревакцинировались «Спутником V»

Заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал о ревакцинации сотрудников центра препаратом «Спутник V». Об этом сообщает Первый канал.

По его словам, они имеют хорошие иммунные ответы.

«Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых, были перевакцинированы, очень хорошие ответы», — сказал Логунов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что повторная прививка «Спутником V» может быть эффективнее первичной.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 127,4 млн заболевших, свыше 102,6 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».