Песков заявил, что Россия никогда не посылала никого матом

Песков об отношениях с ЕС: РФ никого никогда матом не посылала

Россия никого никогда матом не посылала. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, комментируя отношения страны с Европой, в беседе с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Нет, никто из нас никого никогда матерными словами не поминает», — сказал представитель Кремля.

15 марта газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что европейские дипломаты в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине, но якобы получили резкий отказ.

Как уточняет издание, советники французского лидера Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер приезжали в Москву и пытались убедить Кремль согласиться дать право голоса европейским союзникам Киева на встречах по мирному урегулированию.

Неназванный высокопоставленный европейский дипломат заявил, что ответ помощника президента России Юрия Ушакова якобы был примерно таким: «Извините, вообще нет, не хотим, идите…».

Ранее Зеленский обвинил США в затягивании переговоров по урегулированию на Украине.