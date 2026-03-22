На Байконуре состоялся первый пуск с восстановленного стартового стола

«Союз» с «Прогрессом» стартовал с восстановленного стартового стола на Байконуре
Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает РИА Новости.

На головном обтекателе ракеты разместили логотип Недели космоса, которая посвящена 65-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Через 8 минут 49 секунд после старта «Союз-2.1а» выведет корабль на низкую околоземную орбиту. При этом «Прогресс» после отделения от третьей ступени ракеты будет еще более 49 часов лететь к Международной космической станции (МКС). Стыковка запланирована на 16:35 мск 24 марта.

Уточняется, что корабль доставит грузы для экипажа и систем станции, а также для проведения научных экспериментов. Так, на МКС отправили аппаратуру для изучения солнечных вспышек «Солнце-Терагерц», которую космонавты позже установят снаружи станции.

В конце ноября прошлого года некоторые элементы стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты «Союз-2.1а». Специалисты обнаружили это, когда произвели осмотр места запуска. В «Роскосмосе» после инцидента заверили, что для восстановления стола есть все необходимые резервные элементы.

Ранее NASA отложило высадку на Луну на целый год из-за проблем с деньгами и техникой.

 
