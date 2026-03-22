Песков прокомментировал работу иранских вооруженных сил

Иран демонстрирует успешную оборону от атак США и Израиля на свою территорию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы видим, что Иран защищается, Иран защищается достаточно активно», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что агрессивные действия США и Израиля в отношении Ирана приводят к сплочению народа Исламской Республики и ее лидеров.

«В начале этой кампании, этой агрессии, речь шла все-таки о желании сменить режим в Тегеране. Но сейчас остается ясным одно — что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства», — заявил Песков.

28 февраля Соединенные Штаты, действуя совместно с Израилем, развернули военную операцию против Ирана. Под ударом оказались многие города Исламской Республики, включая столицу. Одним из мест, подвергшихся атаке, стала резиденция верховного лидера Али Хаменеи, который не выжил в результате нападения. В ответ на агрессию Иран нанес ракетные и беспилотные авиаудары по территории Израиля и американским авиабазам, расположенным на Ближнем Востоке.

Ранее Песков усомнился в прогнозах по Ближнему Востоку.

 
