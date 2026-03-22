Федункив вспомнила, как год не разговаривала с Харламовым

Актриса Федункив сообщила, что простила Харламова из-за шутки
Личный архив Марины Федункив

Актриса и комикесса Марина Федункив в интервью Надежде Стрелец подтвердила, что обиделась на коллегу Гарика Харламова из-за шутки по поводу внешности.

По словам Федункив, она не общалась с Харламовым год, но позже простила его. Как отметила артистка, коллега искренне извинился перед ней.

«Он ляпнул, не подумав. А когда подумал – было уже поздно. Мне начались все, вплоть до моей мамы. Мама меня спросила: «А в каких вы отношениях? Как ты с таким человеком на одну сцену выходишь?» — поделилась юмористка.

Федункив уверила, что Харламов несколько раз перед ней извинялся после инцидента и дарил цветы.

В интервью Федункив также призналась, что изначально отказала своему мужу-итальянцу Стефано Маджи в предложении руки и сердца.

Федункив объяснила, что опасалась брака с Федункив из-за большой разницы в возрасте. Актриса старше возлюбленного на 14 лет. Юмористка считала, что партнер мог себе найти девушку помоложе.

Ранее Федункив объяснила, почему у комиков часто бывают депрессии.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
