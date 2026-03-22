Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

«Как в него можно не влюбиться?»: Крайнова ответила на слухи о романе с Тишко

Певица Настя Крайнова опровергла слух о романе с Владимиром Тишко
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Настя Крайнова призналась «СтарХиту», что у нее не было романа с телеведущим Владимиром Тишко в реалити-шоу «Тайный миллионер».

«Вова прекрасен, я не знаю, как в него можно не влюбиться!? Но мне удалось!» — поделилась артистка.

Крайнова объяснила, что между ней и Тишко изначально выстроились дружеские отношения, которые никак не настраивали на романтический лад. Певица отметила, что оказалась «на одной волне» с коллегой. У них совпали чувство юмора, позиции и жизненные приоритеты.

«Он тот, кто всегда придет на помощь. Мы с Вовой на связи после шоу круглосуточно, и он не подставил меня как на шоу, так и в жизни. Если мы друг другу что-то обещаем, то оно будет выполнено», — рассказала певица.

В августе 2023 года Настя Крайнова призналась, что не хочет себе возлюбленного из шоу-бизнеса. Артистка желает себе мужчину, которому была бы неинтересна медийность и светская жизнь. Для нее важно понравиться потенциальному возлюбленному как личность, а не как звезда.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!