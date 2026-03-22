Спецпредставитель Путина заявил, что противники РФ стали больше ее ценить

Дмитриев: противники РФ начинают больше ценить ее роль как поставщика ресурсов
Александр Вильф/РИА Новости

Зарубежные партнеры и противники России начинают больше ценить ее роль в качестве одного из трех ведущих мировых поставщиков важнейших ресурсов и продуктов. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

По его словам, роль РФ в качестве экспортера стали больше ценить по мере того, как мир вступает в эпоху дефицита и глобальные цепочки поставок разрушаются. Речь идет о поставках нефти, газа, гелия, зерна, удобрений и других товарах первой необходимости, отметил Дмитриев.

20 марта Дмитриев дал несколько советов Европейскому союзу (ЕС), оказавшемуся на грани энергетического кризиса. Специальный представитель президента РФ Владимира Путина рекомендовал региональному содружеству признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, сменить руководство ЕС и пересмотреть политику в отношении России. Под последним пунктом подразумевается отказ от русофобского подхода.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума. А после удара по производителю сжиженного природного газа в Катаре цена на голубое топливо в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $850 за тысячу кубометров.

Ранее в РФ спрогнозировали разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы в Европе.

 
