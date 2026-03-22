Президент Финляндии заявил, что между Европой и США намечается «трещина»

Европе и США необходимо сохранить ключевые элементы трансатлантического партнерства, включая НАТО и сотрудничество в сфере обороны. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph.

По словам финского президента, сейчас между Европой и США «намечается трещина». Он при этом пояснил, что происходит не разрыв или разрушение трансатлантического партнерства, а его сдвиг.

«Спасите все что можете от трансатлантического партнерства — например, НАТО, например, оборону, — а затем вежливо не соглашайтесь по поводу тарифов, изменения климата и по другим вопросам», — сказал Стубб, обращаясь к «европейским и американским друзьям».

Стубб также отметил, что важно различать подходы Вашингтона во внешней политике. По его словам, речь идет о сочетании идеологии «Сделаем Америку снова великой», которая носит антиглобалистский и антиевропейский характер, и стратегии «Америка прежде всего», где приоритеты распределены по регионам.

Согласно этой стратегии, на первом месте для США находится Западное полушарие, затем следует Индо-Тихоокеанский регион, Европа занимает третью позицию, за ней идут Ближний Восток и Африка.

До этого директор австралийского Центра независимых исследований Том Свитцер заявил, что Европа перестала представлять «жизненно важный» интерес для США, потому что она больше не является крупным стратегическим и экономическим театром глобальной власти. По словам Свитцера, европейские лидеры «приходят к выводу», что США «в лучшем случае» безразличны к судьбе Европы, а в худшем – «открыто враждебны» по отношению к ней.

Ранее Стубб объявил о завершении эры «доброй гегемонии» США.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!