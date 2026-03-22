Песков: Европа находится в сложном положении, но не хочет вести диалог с Россией

Европа в настоящее время находится в сложном положении, но желает при этом разговаривать с Россией. Об этом рассказал журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, Европа по-прежнему хочет продолжение войны на Украине и не знает, как это оплачивать», — отметил представитель Кремля.

До этого русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен в магазинах: вслед за бензином начали дорожать и продукты питания на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Люди в соцсетях рассказывают, что цены на продукты в немецких супермаркетах растут каждый день.

За один поход в магазин некоторые отдают больше €100. Питание семьи из четырех человек обходится примерно в одну тысячу евро в месяц. Жители Германии ожидают, что к лету инфляция повысится еще сильнее, а вместе с ней вырастут и цены в магазинах.

Ранее поляки и немцы начали закупать бензин в Калининградской области из-за роста цен.