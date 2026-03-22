«Все печально»: жители Камчатки — о подтоплениях из-за растаявшего снега

Жители Петропавловска-Камчатского вынуждены ходить по улице в сапогах и чинить колеса машин из-за огромных луж, появившихся от растаявшего снега. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Алена. По словам женщины, вода затапливает и помещения — пострадал туристический клуб, где сотрудники теперь вынуждены менять полы.

«На улицах все печально. Некоторые межквартальные проезды не прочищены вообще. Дорогу размывает, под лужами огромные ямы. За две недели я уже три раза латала колеса, в некоторых межкварталках вообще не проехать. Ходим везде в сапогах. Затопило наш турклуб. Благодаря социальным сетям наконец-то к нам приехали, расчистили подъезд. Приехал «Водоканал» и прочистили колодцы. Всеми силами откачивали воду из соседних подвалов и из нашего помещения, но ущерб огромный. Пострадали полы. Мы их снимаем сейчас», — сказала она.

22 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что жители Камчатки страдают от затопленных подъездов и подвалов домов — вода появилась из-за большого количества растаявшего снега. Местные пожаловались, что лужи нередко нельзя не только перепрыгнуть или обойти, но и даже проехать на автомобиле.

В декабре и январе на Камчатке произошли сильные снегопады. Как отмечали эксперты, январские циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет. Камчатка стала абсолютным лидером по величине снежного покрова.

В марте циклон, пришедший с южных берегов Японии, принес в регион необычно высокие для этого месяца температуры.

