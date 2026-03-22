Названы причины, по которым россияне увольняются, не проработав и года

Dream Job: россияне чаще всего увольняются из-за несоответствия зарплаты и задач

Основной причиной увольнения россиян, проработавших менее года, является несоответствие между заработной платой и объемом выполняемых рабочих задач. Неудовлетворительные отношения с руководством и отсутствие перспектив карьерного роста также играют существенную роль, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование платформы Dream Job.

«На фактор оплаты приходится 26% упоминаний среди причин раннего ухода сотрудников. При этом уровень дохода, как правило, обсуждается и фиксируется еще на этапе найма, поэтому разочарование связано не с самой цифрой, а с тем, как она соотносится с реальной нагрузкой, условиями и ожиданиями от роли», – заявил основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

Второе место среди наиболее распространенных причин раннего ухода (24%) занимает фактор руководства. Работники оценивают не только размер заработной платы, но и то, насколько условия труда и отношение со стороны руководства соответствуют получаемой оплате.

На третьем месте находится отсутствие возможностей для развития и карьерного роста (15%).

Кроме того, в 11% отзывов упоминается чрезмерная рабочая нагрузка и неудобный график. Причиной увольнения могут стать систематические переработки, нестабильное расписание и высокая интенсивность труда, подчеркивается в исследовании.

В ходе исследования был проведен анализ более 239 тысяч отзывов, оставленных о работодателях на платформе Dream Job.

