Названы города России, где пьют меньше всего водки

РИА Новости: меньше всего водки покупают в Москве и Санкт-Петербурге

Меньше всего водки в России покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Москве на водку пришлось 24,8% всех продаж. Санкт-Петербург стал вторым с долей в 25,5%», — говорится в материале.

Тройку замкнул столичный регион с показателем в 32%.

В пятерку также вошли Краснодарский край и Мурманская область с долей 32,4 и 32,45% соответственно.

Кроме того, в списке регионов, где меньше всего покупают водку, оказались Севастополь, Ростовская, Калининградская, Ленинградская, Новосибирская и Рязанская области.

Доля водки представлена в соотношении с общим объемом продаж алкоголя в регионе без учета пива, сидра, пуаре и медовухи.

Накануне сообщалось, что Россия по итогам 2025 года нарастила импорт водки на 17%. Согласно расчетам, общий объем поставок составил $19,6 млн, что на 17,2% больше, чем годом ранее.

В десятку крупнейших экспортеров попали Грузия, Германия, Испания, Таиланд и Португалия. Кроме того, поставки осуществляли и другие страны Евросоюза, включая Польшу, Финляндию, Нидерланды, Болгарию, Францию и Италию.

Ранее в падении спроса россиян на алкоголь заметили тревожный сигнал.