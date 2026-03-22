На Земле началась сильная магнитная буря

На Земле снова началась мощная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

«Продолжается геомагнитная буря», — говорится в сообщении.

Степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G3.

20 марта на Земле началась магнитная буря после прихода плазмы от вспышки на Солнце. По информации лаборатории, на Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли. Во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера. Он дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

Уровень G3 считается сильным и может влиять на работу энергетических систем, вызывая ложные срабатывания защитных механизмов и проблемы с трансформаторами. Также возможны сбои в спутниковой и радионавигации, а также в радиосвязи.

Ранее Северное сияние заметили в нескольких регионах России.