В Новокузнецке сиделка украла деньги у подопечной

В Новокузнецке полиция задержала 53-летнюю сиделку, подозреваемую в краже 90 тысяч рублей с банковской карты своей 51-летней подопечной. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что с ее карты пропали деньги. Оперативники установили, что к хищению причастна сиделка, которая ухаживала за женщиной. Она воспользовалась доступом к телефону потерпевшей, через банковское приложение перевела себе 90 тысяч рублей и потратила их на личные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, ей грозит до шести лет лишения свободы.

