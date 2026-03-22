В Новокузнецке сиделка украла деньги у подопечной

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Новокузнецке сиделка украла накопления у своей подопечной
В Новокузнецке полиция задержала 53-летнюю сиделку, подозреваемую в краже 90 тысяч рублей с банковской карты своей 51-летней подопечной. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что с ее карты пропали деньги. Оперативники установили, что к хищению причастна сиделка, которая ухаживала за женщиной. Она воспользовалась доступом к телефону потерпевшей, через банковское приложение перевела себе 90 тысяч рублей и потратила их на личные нужды.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, ей грозит до шести лет лишения свободы.

До этого в Карелии работник почты украл деньги, выделенные ветеранам ко Дню Победы. В правоохранительные органы обратилась 86-летняя жительница Петрозаводска. Она рассказала, что не получила выплату в размере 80 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. К краже денег оказался причастен 34-летний работник почтового отделения. Злоумышленник подделал подпись получателя в квитанции и присвоил деньги.

Ранее сиделка ограбила пенсионера из Ленобласти на полмиллиона рублей.

 
Теперь вы знаете
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!