«Динамо» и «Зенит» объявили составы на матч РПЛ

«Динамо» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Московское «Динамо» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Расулов, Рикардо, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Маринкин, Фомин, Бителло, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.

«Зенит»: Адамов, Дивеев, Нино, Сантос, Мантуан, Барриос, Вендел, Энрике, Джон, Глушенков, Соболев.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Сергей Иванов.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб расположился на втором месте, имея в активе 45 очков. Московская команда идет на восьмой строчке, имея в активе 30 баллов.

В 21-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл московский «Спартак». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». «Динамо» в том же туре на выезде переиграло «Ростов», игра завершилась со счетом 1:0.

