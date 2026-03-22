Песков заявил, что убийства верхушки Ирана не должны войти в норму

Убийства руководства Ирана, включая лидера республики, — это реальность, но это «в любом случае не нормальность» и стать ею не должно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это не нормальность, которая имеет и дальше будет иметь очень глубокие последствия», — сказал он.

20 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у США и Израиля не было никаких оснований для убийства верховного лидера страны Али Хаменеи. По его словам, Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем неоднократно заявлял Хаменеи.

16 марта сообщалось, что Али Хаменеи еще до своей гибели утвердил план действий на случай, если США и Израиль решат напасть на страну. Как рассказал официальный представитель Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Али Мохаммад Наэини, в США не учли, что Хаменеи «определил доктрину войны», которая заключалась в том, что конфликт будет иметь региональное измерение.

Ранее «Газета.Ru» публиковала список людей из иранской верхушки, которых убил Израиль.

 
