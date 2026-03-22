На Кубе назвали причину третьего за март блэкаута

Guardian: поломка генератора на ТЭС вызвала третий блэкаут на Кубе за март

Очередной блэкаут на Кубе, ставший третьим за март, произошел из-за внезапного выхода из строя генератора на ТЭС Нуэвитас в провинции Камагуэй. Об этом сообщает The Guardian.

Как уточнил Кубинский электрический союз, поломка одного агрегата вызвал каскадный эффект и остановку других работающих машин.

Властям пришлось задействовать резервные генераторы для снабжения больниц, водопроводных систем и других критически важных объектов.

Предыдущее отключение электричества произошло всего несколько дней назад, 16 марта. Тогда компания Unión Eléctrica de Cuba сообщила, что энергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Восстановительные работы велись до 18 марта.

20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи Кубе на фоне топливного кризиса в стране.

Ранее Куба отказала посольству США в просьбе предоставить топливо для генераторов.