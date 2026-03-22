Названа предварительная причина обрушения домов в Стамбуле

РИА: причиной обрушения домов в Стамбуле, предварительно, стала утечка газа
Причиной обрушения домов в Стамбуле, по предварительной версии, стала утечка газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководство одноименной провинции.

«Два жилых дома обрушились в квартале Айвансарай района Фатих, по предварительным данным, после утечки природного газа. Многочисленные сотрудники спасательных служб начали поисково-спасательную операцию, спасены и госпитализированы трое из оказавшихся под завалами», — сказали агентству.

В воскресенье, 22 марта телеканал TRT сообщил об обрушении двух малоэтажных зданий в городе. На месте происшествия работают врачи и спасатели.

20 марта в поселке Волжский Самарской области произошел взрыв газа. По данным МЧС, площадь разрушения при инциденте составила 150 квадратных метров — для ликвидации последствий взрыва были привлечены 20 человек и 7 единиц техники.

В то же время на той же улице Подсухина по неизвестной причине сгорели два частных дома и надворные постройки, уточнили в ведомстве. Не удалось спасти двух человек — 60-летнего мужчину и 83-летнюю женщину.

Ранее восемь человек получили травмы при взрыве газа в кафе в Ставропольском крае.

 
