«Другая Камила»: Роднина о возвращении Валиевой после дисквалификации

Чемпионка ОИ Роднина: могу сказать, что это уже другая Валиева

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина похвалила фигуристку Камилу Валиеву за возвращение после дисквалификации на нарушение антидопинговых правил. Ее слова приводит «Чeмпионат.com».

«Когда говорят про прыжки, это лишь часть фигурного катания. А прокат — это уже соревновательная ситуация. Могу сказать, что это уже другая Камила. Хорошо, что она борется. Понятно, что сейчас конец сезона. К следующему сезону у неё будет достаточно времени, чтобы подготовиться и привести себя в форму», — отметила она.

Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала. Она пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещенного препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России, однако не сумела завоевать медали.

