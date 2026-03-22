В Португалии назвали спонсоров преступлений ВСУ в Курской области

Блогер Куаресма: ВСУ совершали преступления в Курской области благодаря НАТО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) безнаказанно совершали преступления в Курской области только благодаря поддержке спонсоров из стран — членов НАТО. Об этом заявил РИА Новости португальский блогер Жоау Пальма Куаресма, посетивший Суджу.

«[ВСУ] могут творить такое в гражданских районах только потому, что у них есть прикрытие спонсоров, таких как Европейский союз и Соединенные Штаты», — сказал собеседник агентства.

Блогер подчеркнул, что преступления, совершенные против мирных жителей Курской области, нельзя оправдывать боевыми действиями. Он также выразил непонимание, зачем украинские военные уничтожали на своем пути памятники архитектуры и культурные объекты.

«Я думаю, что «возмутительно» — это самый подходящий эпитет здесь <…> Это просто вандализм. Это не работа солдата», — подчеркнул Куаресма.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что все, кто совершал преступления в Курской области, должны получить заслуженное возмездие. В частности, глава государства напомнил об ударе российских военных по конгресс-центру Сумского университета, где награждали бойцов ВСУ и националистов, совершивших преступления в Курской области. Путин подчеркнул, что, несмотря на то что, это был гражданский объект, люди, находившиеся в нем, получили заслуженное наказание за содеянное.

Ранее жители Суджи рассказали о жизни во время оккупации ВСУ.

 
