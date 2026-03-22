Иран пригрозил оставить Ближний Восток без света

В Иране заявили, что атакуют энергетику всего региона при аналогичных ударах США
В случае ударов по иранской энергетической инфраструктуре Тегеран атакует энергообъекты на всем Ближнем Востоке, после чего нефть надолго подорожает. Такое предупреждение опубликовал председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф в соцсети X.

«Сразу же после того, как электростанции и инфраструктура в нашей стране окажутся под ударом, вся жизненно важная инфраструктура во всем регионе, в том числе энергетическая и нефтяная, будут считаться законными целями», — подчеркнул иранский политик.

При этом, по его словам, объекты будут уничтожены необратимым образом, а цены на нефть увеличатся на крайне долгие времена.

До этого США пригрозили уничтожить электростанции Исламской Республики в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Путин заявил, что Россия остается верным другом Ирана.

 
