В ФСБ заявили, что Россия может привести в чувство спецслужбы Украины

Бортников: РФ в пределах разумного может привести в чувство спецслужбы Украины
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Россия «в пределах разумного» способна привести в чувство украинские спецслужбы. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Конечно, можем, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия», — сказал он.

Также глава ведомства высказал мнение о том, что британцы являются кукловодами украинских спецслужб.

10 марта Бортников говорил, что Киев не оставляет попыток подорвать обороноспособность и экономический потенциал России с использованием диверсионно-террористических средств. По словам главы ведомства, в сложившейся ситуации основной задачей государственных структур остается адекватное совершенствование системы мер по борьбе с терроризмом.

Ранее Бортников сообщил о пресечении деятельность нескольких тысяч террористов в России.

 
