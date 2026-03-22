«Новая груша для битья»: политолог рассказал о расколе между США и Европой

Раскол в отношениях между США и Европой возник из-за обид на Дональда Трампа, который устраивал торговые войны и хотел присвоить Гренландию. Об этом «Газете.Ru» рассказал американист Малек Дудаков, отметив, что это стало и причиной отказа европейцев помогать Америке в ближневосточном конфликте.

«Трансатлантический раскол между США и Европой образовался не сегодня и не вчера. Он проявляется уже как минимум с момента инаугурации Дональда Трампа, а в каких-то аспектах еще и до этого. У европейцев очень много обид и травм накопилось за прошлый год. Связано это с торговыми войнами, которые Трамп устраивал в отношении Европы, с попытками Трампа устроить захват Гренландии, отобрать ее у европейцев. Сейчас, конечно, европейцы стараются закрыть все свои гештальты и отомстить американцам за те травмы, которые были им нанесены в течение 2025 года. Соответственно, они не включаются в это противостояние с Ираном, не поддерживают Соединенные Штаты — максимум только на уровне политической риторики, — никак не помогают Трампу», — сказал он.

Дудаков подчеркнул, что Европа надеется на проигрыш республиканцев на выборах в конгресс и ослабление позиций Трампа.

«Я думаю, сейчас европейцы надеются на то, что Трамп с головой завязнет в рамках ближневосточной эскалации, это резко ослабит позиции администрации Трампа и внутри Америки, и во вне. Соответственно, время работает на стороне европейцев — им можно подождать полгода до предстоящих выборов в конгресс, на которых, скорее всего, разгромно побеждают демократы, после чего Трамп превращается в хромую утку и все его попытки надавить на Европу уже точно ничем не закончатся. Европейцы на это сейчас надеются. Трампу, очевидно, нужно хотя бы какую-то коалицию желающих сформировать, чтобы показывать, что он вместе с Израилем не находится в изоляции. Хотя, конечно, сейчас США и Израиль де-факто в международной изоляции находятся, потому что никто к ним присоединяться не собирается и не торопится», — добавил он.

Эксперт назвал Трампа новой грушей для битья для европейцев, поскольку теперь в своих кризисах они будут винить США, а не Россию.

«По европейцам, конечно, долгосрочный кризис тоже сильно бьет. Все-таки, как мы знаем, 20% всех энергоносителей, которые шли через Ормузский пролив, попадали именно на европейский рынок, а 80% — в Азию. Чем хуже у них там будет с энергокризисом, тем жестче, я думаю, они будут высказываться в отношении Трампа. Для европейских политиков сейчас Трамп — это новая груша для битья. Если раньше они во всех своих проблемах винили русских, Россию в рамках конфликта на Украине, то теперь будут во всех проблемах винить Трампа — энергокризис, все остальное. Это не вызвано ошибочной политикой Европы якобы, которая отошла от закупок энергоносителей у России, перешла на зеленую повестку, а это связано только с тем, что Трамп устроил эскалацию на Ближнем Востоке», — заключил он.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что США изменили свой подход к внешней политике, перестав быть доброжелательным гегемоном и став непредсказуемыми. По его словам, раньше США сначала консультировались со своими союзниками о Ливии, Ираке и Афганистане, а также добивались одобрения Совета Безопасности ООН. При этом операцию против Ирана Америка провела вместе с Израилем, не информируя союзников.

Ранее Стубб пояснил, почему НАТО не хочет помогать Трампу с Ормузским проливом.