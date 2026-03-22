Новосибирский школьник прыгал по крышам гаражей и застрял

В Новосибирске спасли школьника, застрявшего между гаражами

В Новосибирске спасатели вызволили десятилетнего школьника, который застрял между гаражами. Об этом сообщает Аварийно-спасательная служба города.

Инцидент на улице Римского-Корсакова. Дети прыгали по крышам гаражей, из-за плотного снега один из мальчиков не заметил промежутка между строениями, провалился и не мог самостоятельно выбраться.

Прибывшие спасатели распилили дерево, из-за которого мальчик не смог самостоятельно спуститься на землю. Травм школьник не получил, но успел замерзнуть, его передали законным представителям.

До этого в Казани двое детей застряли в сугробе после прыжков с многоэтажки. На помощь детям прибыли сотрудники экстренных служб, которые вытащили малолетних из западни. Особые сложности возникли с 13-летним мальчиком, ноги которого оказались глубоко в снежной массе — его пришлось откапывать.

Ранее на Камчатке школьник спас мальчика, который провалился в сугроб.

 
