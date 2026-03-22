Путин примет участие в съезде РСПП и вручит премии молодым деятелям культуры

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и вручить премии молодым деятелям культуры. Об этом сообщает информационная служба «Вести».

В публикации отмечается, что у Путина еще запланирован разговор с крупнейшими работодателями России. Кроме того, в графике главы государства есть совещание по экономике, продолжение работы с российскими регионами, а также международные контакты.

До этого посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Путин и новый лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи могут впервые встретиться в этом году на Каспийском саммите в Тегеране. По словам дипломата, если этот саммит состоится, то на его полях по традиции пройдут многочисленные встречи. Тем не менее, дата проведения форума в настоящий момент не установлена.

Ранее Путин принял в Кремле главу Удмуртии.