Женщина сорвалась с моста прямо на проезжую часть в центре Москвы

Женщина упала с Большого Москворецкого моста на проезжую часть и не выжила

Женщина упала с Большого Москворецкого моста на проезжую часть в центре Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел у парка «Зарядье». Спасти пострадавшую не удалось, уточнил источник. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Приморье мужчина упал с моста, спасаясь от приближающегося поезда. Несчастный случай произошел в Уссурийске. По данным Дальневосточной транспортной полиции, 32-летний пешеход двигался в наушниках по железнодорожному мосту и поздно заметил грузовой поезд, идущий сзади. Поняв, что увернуться не выйдет, он повис на перилах, но сорвался вниз с высоты около семи метров.

В результате мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, сотрясение мозга и ушиб поясницы. Очевидец немедленно вызвал скорую помощь, что спасло жизнь пострадавшему. О его текущем состоянии не сообщается. По факту случившегося ведется проверка.

