На матче «Динамо» и «Зенита» ожидается аншлаг

На матч между «Динамо» и «Зенитом» в РПЛ проданы все билеты
Все билеты проданы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды в Telegram-канале.

«Ждем сегодня громкую поддержку динамовцев в нашем доме в центре Москвы. Одевайтесь в бело-голубые цвета, рисуйте яркие плакаты и срывайте голоса на трибунах стадиона. Рассчитываем на нашего 12-го игрока», — указано в сообщении.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Сергей Иванов.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб расположился на втором месте, имея в активе 45 очков. Московская команда идет на восьмой строчке, имея в активе 30 баллов.

В следующем туре РПЛ, который будет сыгран уже после паузы на матчи сборных, «Зенит» 4 апреля на своем стадионе примет самарские «Крылья Советов», стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Динамо» в тот же день примет «Оренбург», начало матча — 17:30 мск.

Ранее футбол «Зенита» назвали ветеранским.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!