Глава администрации Суэцкого канала назвал предварительные причины блокировки

Корабль Ever Given сел на мель в Суэцком канале, вероятно, из-за технических ошибок и человеческого фактора. Об этом сообщил глава Управления канала Усама Рабийе, пишет «Интерфакс».

«Сильные ветры и погодные факторы — это не основные причины, из-за которых судно село на мель, могут быть также технические или человеческие ошибки», — сказал он.

В то же время Рабийе заявил, что о преднамеренных злонамеренных действиях речи не идет. Он подчеркнул, что точные причины будут установлены в ходе расследования.

Ранее в администрации Суэцкого канала рассказали детали о работах по снятию с мели судна.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. 27 марта судно сдвинулось с места. В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.