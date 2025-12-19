Путин рассказал о росте производительности труда

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии заявил, что показатель роста производительности труда надо менять.

По словам главы государства, правительство РФ провело большую работу, удалось сбалансировать бюджет. Качество этой балансировки находится на уровне 2021 года, отметил президент.

«И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны. Это значит, что нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития и обеспечить потребности Вооруженных сил», — сказал Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин призвал правительство России не «тюкать» отстающие регионы.

Новость дополняется.