На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска поразили мост на трассе Одесса — Рени

ВС РФ ударили «Геранями» по мосту на трассе в Одесской области
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие с помощью беспилотников типа «Герань» нанесли удар по мосту на трассе Одесса — Рени, расположенному в районе села Маяки. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Думская».

«Временное перекрытие движения транспорта на участке автодороги М-15 Одесса — Рени (на Бухарест), по территории села Маяки», — отметили авторы публикации, сославшись на службу восстановления инфраструктуры.

19 декабря министерство энергетики Украины заявило, что в Одесской области более 73 тыс. абонентов остались без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. По данным ведомства, специалисты уже приступили к восстановительным работам.

В этот же день в министерстве обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны за прошедшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. В том числе целями стали предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетического комплекса, транспортная и портовая инфраструктура, склады с боеприпасами и горючим, пункты временной дислокации украинских солдат и иные объекты. При выполнении боевых задач Вооруженные силы РФ применяли высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее ВС РФ поразили объект Главного управления разведки Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами