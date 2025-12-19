Российские войска поразили мост на трассе Одесса — Рени

Российские военнослужащие с помощью беспилотников типа «Герань» нанесли удар по мосту на трассе Одесса — Рени, расположенному в районе села Маяки. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Думская».

«Временное перекрытие движения транспорта на участке автодороги М-15 Одесса — Рени (на Бухарест), по территории села Маяки», — отметили авторы публикации, сославшись на службу восстановления инфраструктуры.

19 декабря министерство энергетики Украины заявило, что в Одесской области более 73 тыс. абонентов остались без электроснабжения после ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. По данным ведомства, специалисты уже приступили к восстановительным работам.

В этот же день в министерстве обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны за прошедшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. В том числе целями стали предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетического комплекса, транспортная и портовая инфраструктура, склады с боеприпасами и горючим, пункты временной дислокации украинских солдат и иные объекты. При выполнении боевых задач Вооруженные силы РФ применяли высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее ВС РФ поразили объект Главного управления разведки Украины.