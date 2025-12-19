Путин считает, что Европа может в будущем изъять активы мусульманских стран

Европа в будущем может попытаться изъять активы мусульманских стран за их законы в защиту традиционных ценностей. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас кому-то не нравится проведение специальной военной. <...> А потом кому-то может не понравиться политика в области ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а в исламских странах там много очень жестких законов по защите их традиционных и, по сути, наших общих традиционных ценностей», — сказал он.

Путин также назвал попытки изъятия российских активов в Евросоюзе грабежом. По его словам, Евросоюзу не удается реализовать такие планы из-за осознания возможных тяжелых последствий.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В тот же день глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита в Брюсселе сообщил о решении объединения выдать Украине кредит в размере €90 млрд за счет европейского бюджета, а не замороженных активов РФ. Как ожидается, эти средства будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей Киева в ближайшие два года.

