Путин рассказал о прогнозе по вводу жилья на 2025 год

Путин: ввод жилья в РФ в 2025 году составит 103-105 млн квадратных метров

Ввод жилья в Российской Федерации (РФ) в 2025 году составит 103–105 млн квадратных метров. Об этом во время прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, в 2024 году было введено 107,8 млн кв. м жилья, в 2025 году ожидается небольшое снижение до 103–105 млн кв. м. — «но все-таки показатель хороший».

До этого Путин сообщил, что социальные обязательства перед населением России будут выполняться в полном объеме. Кроме того, глава российского государства добавил, что РФ удается достигать целей технологического развития и «безусловно обеспечить потребности Вооруженных сил России».

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

