В Госдуме намекнули на двуличие лыжника Клебо в желании соревноваться с россиянами

Журова осудила желание лыжника Клебо соревноваться с россиянами
Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о том, что ему не хватает россиян, передает РИА Новости.

«Это называется «Хочу быть и красивым, и умным» — хочу быть за спортсменов, но, на всякий случай, чтобы дома не осудили за поддержку России, скажу вот так, нейтральненько. Но что его не устраивает в русских спортсменах — вопрос!» — высказалась Журова.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что ему не хватает соревнований с российскими спортсменами.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в СБР заявили, что не будут бойкотировать возможное слияние зимних федераций.

