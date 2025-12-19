Путин: в России сохраняются хорошие темпы роста реальных зарплат

В России сохраняются хорошие темпы роста реальных зарплат. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на «Итогах года».

«Нам удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы. Они не такие большие, как в прошлом году, но все-таки, на мой взгляд, хорошие», — сказал Путин.

По его словам, рост реальных зарплат в текущем году оценивается в 4,5%, что выше роста труда, который составил 1,1%.

Это соотношение нужно менять, добавил президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

