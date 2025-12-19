Путин высказался о снижении темпов экономического роста

Президент России Владимир Путин на прямой линии назвал снижение темпов экономического роста «сознательным шагом ради сохранения качества экономики».

«Снижение темпов экономического роста — это плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что рост ВВП в России составляет 1%, однако за прошедшие три года этот показатель составил уже 9,7%.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что проблему инфляции в России «удается решать».