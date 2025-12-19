Ретейлеры одобрили продажу алкоголя через мессенджер Max

Торговые сети не столкнуться ни с какими сложностями из-за введения продажи алкоголя через мессенджер Max. Покупателям удобно через него подтверждать возраст, а работников будет достаточно проинструктировать о новых правилах, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов, комментируя соответствующие нововведения.

«Особой сложности кассирам это не доставит. К тому же, это удобно: покупатель может даже не брать паспорт и иметь приложение для подтверждения личности и возраста», — убежден эксперт.

По его словам, инструктаж сотрудников магазинов станет единственной сложностью в этом вопросе, так как все должны четко понимать особенности механизма. Что касается риска того, что покупатели будут демонстрировать чужие учетные записи, то такая вероятность крайне мала из-за наличия фотографии в профиле, убежден эксперт.

«Сохранится и законодательная норма: кто покупает, тот и показывает подтверждение личности», — заключил Карпов.

Напомним, накануне депутаты приняли законопроект, который в том числе закрепляет возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее в Кремле оценили удобство мессенджера Max.