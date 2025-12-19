На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин прокомментировал выдачу кредита ЕС Украине

Путин: выдача кредита Украине под активы РФ приведет к росту обязательств в ЕС
Выдача Европейским союзом кредита Украине под обеспечение российскими активами приведет к росту обязательств стран-членов объединения, которые уже сталкиваются с бюджетными проблемами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

Россия в случае изъятия своих активов будет защищаться в судах, в юрисдикции, не зависящей от политических решений, добавил он.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

В пятницу Евросоюз принял решение выделить Украине кредит из собственных средств, а не замороженных российских активов. Глава бельгийского правительства Барт де Вевер назвал это решение «победой права», отвечающей европейским интересам.

Ранее Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов.

Прямая линия с Путиным — 2025
