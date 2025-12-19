Путин вспомнил о своем преподавателе

Путин заявил, что его преподавателями были бывшие участники ВОВ

В ходе выступления на прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что во время обучения в университете ему преподавали бывшие участники Великой Отечественной войны.

По его словам, все студенты относились к ним с «огромным уважением».

«Были и те, которые получили серьезные травмы. Вот был преподаватель, у которого ноги не было, он на протезе ходил. Он был блестящим специалистом в своей области», — рассказал президент.

Глава государства подчеркнул, что с благодарностью вспоминает те знания, которые он передавал. Путин добавил, что действующая программа «Время Героев» направлена на то, чтобы предоставить возможности людям, которые доказали, что они готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя.

До этого Путин на церемонии в образовательном центре «Сириус» объяснил, что программа «Время героев» призвана помочь участникам специальной военной операции продолжить путь служения Родине.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

