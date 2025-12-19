На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил перспективу снижения дефицита бюджета России в 2026 году

Путин: дефицит бюджета в России в 2025 году составит 2,6% ВВП
Владимир Смирнов/ТАСС

Дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП, но в следующем году снизится до 1,6% ВВП. Об этом в ходе выступления на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Дефицит федерального бюджета составляет 2,6%, но на следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6%, а в трехлетку должно правительство не больше 1,5%», — заявил он.

По словам главы государства, это хороший показатель, учитывая, что государственный долг у страны остается очень низким. Путин подчеркнул, что у России один из самых низких показателей среди производителей экономик. Президент также рассказал, что этот показатель составляет 17,7%, однако в течение ближайшей трехлетки значение не должно подниматься выше 20%.

До этого ТАСС со ссылкой на прогноз писало, что Федеральный бюджет РФ будет дефицитным до 2042 года. В базовом варианте прогноза дефицит увеличится до 21,6 трлн рублей, или 2,9% от прогнозируемого на 2042 года ВВП. В консервативном варианте — до 54,7 трлн рублей, или 8,4% от прогнозируемого ВВП.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал о росте золотовалютных резервов России.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
