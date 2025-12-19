Путин заявил об обеспечении ВС России в полном объеме

Путин: ВС России обеспечиваются всем необходимым в полном объеме

России удается решать вопросы развития и обеспечивать потребности Вооруженных сил страны в полном объеме. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с пополнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития и безусловно обеспечить потребности Вооруженных сил», — сказал глава государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что истощение резервов ВСУ должно привести к завершению конфликта.