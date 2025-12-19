На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин призвал поддержать участников СВО, желающих реализовать себя на гражданке

Путин: у героев СВО большой потенциал для работы на гражданской службе
close
Alexander Nemenov/Reuters

У героев специальной военной операции (СВО) большой потенциал для работы на гражданской службе. Об этом во время Прямой линии заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что государство должно поддерживать участников и ветеранов СВО, которые хотят реализовать себя на гражданской службе.

Президент отметил, что сегодня в зоне СВО воюют сотни тысяч военнослужащих, но далеко не все делают работать на государственной службе после возвращения к обычной жизни.

После программы «Время героев» многие бойцы стали губернаторами, работают в министерствах, администрации президента, крупных компаниях, и у них все получается, рассказал российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, что иногда приглашает военных на прямую линию для обсуждения обстановки на фронте.

