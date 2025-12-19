На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новую песню Аллы Пугачевой назвали «очередным вызовом России»

Продюсер Дворцов заявил, что новая песня Аллы Пугачевой является вызовом России
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Российские продюсеры оценили новую песню Аллы Пугачевой. Сергей Дворцов заявил «Газете.Ru», что трек стал очередным вызовом артистки России.

По мнению Дворцова, песня, написанная Алексеем Малаховым, была выпущена не просто так. Он отметил, что в композиции есть смысл, который Пугачева хотела донести до российских поклонников.

«Это очередной вызов России, поклонникам. Конечно, в этой песне говорится про то, что у нее руки не опускаются, что она сильная личность. Очень властная песня, хорошая. Уверен, что она залетит в топ-чарты там, где она сейчас находится», – считает Сергей Дворцов.

Продюсер Павел Рудченко тоже отметил посыл песни, но не увидел в новинке Пугачевой ничего интересного. Он заявил, что артистка будто вернулась к своему звучанию из 90-х годов.

«Трек — это прямо Пугачева 90-х. Сама песня, аранжировка и звучание Аллы Борисовны. Ну и текст не сказать, что какой-то там интересный. В общем, проходящая, обычная песня. Единственное, посыл здесь такой общечеловеческий. Все остальное средненькое. С учетом того, что уже прошло 20–30 лет, а Пугачева звучит как в 90-е», — поделился Павел Рудченко.

Трек Аллы Пугачевой вышел в сети 19 декабря. В нем певица жалуется слушателю на свою судьбу. В песне есть строчки, которые артистка зачитывает речитативом: «Сколько разбивали сердце, сколько раз стучала в дверь беда, беда, беда, беда».

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал запретить новую песню Аллы Пугачевой в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами