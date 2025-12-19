Новую песню Аллы Пугачевой назвали «очередным вызовом России»

Российские продюсеры оценили новую песню Аллы Пугачевой. Сергей Дворцов заявил «Газете.Ru», что трек стал очередным вызовом артистки России.

По мнению Дворцова, песня, написанная Алексеем Малаховым, была выпущена не просто так. Он отметил, что в композиции есть смысл, который Пугачева хотела донести до российских поклонников.

«Это очередной вызов России, поклонникам. Конечно, в этой песне говорится про то, что у нее руки не опускаются, что она сильная личность. Очень властная песня, хорошая. Уверен, что она залетит в топ-чарты там, где она сейчас находится», – считает Сергей Дворцов.

Продюсер Павел Рудченко тоже отметил посыл песни, но не увидел в новинке Пугачевой ничего интересного. Он заявил, что артистка будто вернулась к своему звучанию из 90-х годов.

«Трек — это прямо Пугачева 90-х. Сама песня, аранжировка и звучание Аллы Борисовны. Ну и текст не сказать, что какой-то там интересный. В общем, проходящая, обычная песня. Единственное, посыл здесь такой общечеловеческий. Все остальное средненькое. С учетом того, что уже прошло 20–30 лет, а Пугачева звучит как в 90-е», — поделился Павел Рудченко.

Трек Аллы Пугачевой вышел в сети 19 декабря. В нем певица жалуется слушателю на свою судьбу. В песне есть строчки, которые артистка зачитывает речитативом: «Сколько разбивали сердце, сколько раз стучала в дверь беда, беда, беда, беда».

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал запретить новую песню Аллы Пугачевой в России.